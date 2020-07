Droga, smantellata banda nel Casertano guidata dal figlio del boss

La sostanza stupefacente veniva rivenduta, tramite una fitta rete di pusher, nel Casertano, in particolare a Casapesenna, San Cipriano d'Aversa e in altri comuni del comprensorio agro-aversano

Un'organizzazione dedita allo spaccio di droga con il "marchio" del clan dei Casalesi è stata smantellata dai carabinieri con 17 arresti - 15 in carcere e due ai domiciliari - e un divieto di dimora. Era capeggiata dal figlio di un importante esponente della cosca detenuto al 41bis.

Le indagini

L'indagine ha portato alla luce l'esistenza del gruppo guidato dal 31enne Francesco Caterino, figlio di Giuseppe, noto come "peppinotto", boss della famiglia Schiavone molto vicino al capoclan Francesco "Sandokan" Schiavone. Il figlio Francesco aveva creato una banda che acquistava droga (cocaina, hashish e marijuana) nelle piazze napoletane di Caivano e Qualiano, rivendendola, tramite una fitta rete di pusher, nel Casertano, in particolare a Casapesenna, San Cipriano d'Aversa e in altri comuni del comprensorio agro-aversano.

I sequestri

Nel corso delle indagini, sono stati sequestrati anche due fucili mitragliatori a casa di Francesco Caterino e un altro indagato. La Dda partenopea e poi il Gip che ha emesso le ordinanze hanno contestato agli indagati l'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti con l'aggravante mafiosa. Gli arresti sono stati eseguiti nelle province di Napoli, Caserta, Modena e Lucca.