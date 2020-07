Carabinieri scoprono sette piantagioni di marijuana sui Monti Lattari

Le coltivazioni sono state rinvenute in località "Vena di Vicenzino". I militari, dopo aver fatto una campionatura, hanno provveduto a distruggerle sul posto

Durante una serie di controlli condotti sul territorio di Castellammare di Stabia e zone limitrofe, i carabinieri, con il supporto dell’elicottero, hanno scoperto in località "Vena di Vincenzino" 300 piante di cannabis indica alte tra 80 e 120 centimetri, suddivise in 7 diverse aree di coltivazione. I militari, dopo aver fatto una campionatura, hanno provveduto a distruggerle sul posto.

Altra piantagione ad Angri

Ad Angri, invece, in località Chianiello, i carabinieri hanno rinvenuto in un'unica area di coltivazione altre 100 piante di cannabis indica, alte ben 2 metri. Anche in questo caso, le piante sono state distrutte previa campionatura. Le indagini sono ora finalizzate a individuare i coltivatori.