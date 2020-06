Blitz nel Napoletano: 14 arresti per traffico e spaccio di droga

Quattordici persone gravemente indiziate di associazione finalizzata al traffico illecito, spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti sono state arrestate dai carabinieri di Marano di Napoli nell'ambito di un'indagine coordinata dalla Dda. Si tratta di otto ordinanze in carcere e sei agli arresti domiciliari, emesse dal gip del Tribunale di Napoli. Sei arresti sono avvenuti in flagranza di reato. In un caso è stata riconosciuta l'aggravante del metodo mafioso per aver favorito nel 2019 la latitanza di un soggetto di spicco del clan "Orlando" egemone nel comune di Marano di Napoli e Quarto.

L'indagine

L'indagine ha permesso di ricostruire l’attività di due organizzazioni criminali dedite allo spaccio di droga a Quarto Flegreo e nel quartiere napoletano Fuorigrotta. Gli indagati potevano contare su utenze dedicate, abitazioni per il deposito e la custodia della droga, addetti alla preparazione delle dosi, 'pali', addetti alla vendita e alla contabilità. Nel corso dell’operazione sono stati rinvenuti circa due chili di sostanza stupefacente tra cui hashish, marijuana e cocaina, una piantagione di marijuana.

Il modus operandi

La compravendita di stupefacente avveniva in due modi: attraverso "piazze di spaccio" realizzate temporaneamente in punti di ritrovo (bar, pub, pizzerie, sale scommesse, piazze e, in alcuni casi, le abitazioni degli indagati), grazie anche all'aiuto di alcuni fiancheggiatori, che avevano il compito di avvisare i pusher in caso di controlli da parte delle forze dell’ordine. Il secondo metodo invece consisteva nel darsi appuntamenti concordati per telefono tra spacciatore e acquirente, rendendo difficile e imprevedibile l'individuazione del luogo dell'incontro.