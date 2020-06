Coronavirus Campania, a Mondragone stop incidenti ma clima teso

Ieri nessun scontro nella cittadina in provincia di Caserta. Nel frattempo, in Campania non si registrano decessi. Zero i casi di positività

Si è stretto il cordone della zona rossa a Mondragone, nel Casertano, dove ieri non ci sono stati incidenti tra la popolazione locale e i bulgari di etnia Rom delle palazzine ex Cirio, dove sono stati scoperti una cinquantina di positivi al Covid-19. In città si registra un solo positivo al di fuori della zona rossa. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI)

18:34 - Capri, 10mila passeggeri giunti via mare sull'isola venerdì

Prove di ripartenza a Capri, con 10mila passeggeri giunti via mare sull'isola venerdì scorso: "Numeri lontani da quelli dell'era pre Covid - dice il presidente di Federalberghi Isola di Capri, Sergio Gargiulo - ma che hanno riportato un'atmosfera di speranza, che fa ben sperare per giungere a una quasi normalità. In questo momento - spiega Gargiulo - a causa dei lavori imposti dalle nuove normative abbiano raggiunto il 70% di aperture delle strutture alberghiere. Entro la prossima tutti gli alberghi di Capri saranno riaperti nonostante le incognite legate alla chiusure delle frontiere".

17:13 - In Campania nessun nuovo contagio e zero vittime

Nessun nuovo positivo con 1.535 tamponi eseguiti e nessuna vittima da coronavirus nelle ultime 24 ore in Campania: lo rende noto l'Unità di crisi della regione nel consueto bollettino. Il totale dei positivi resta fermo a 4.665 su 277.560 tamponi, quelle delle vittime a 431. Nessun nuovo guarito: il totale è lo stesso di ieri, 4.071.

16:36 - A Mondragone solo un positivo fuori dalla zona rossa

C'è solo un paziente positivo, subito isolato, riscontrato al di fuori della mini zona rossa istituita a Mondragone (Caserta) nei palazzi cosiddetti ex Cirio. In tutto sono quarantaquattro le persone trovate positive a Mondragone negli ultimi giorni, su oltre 2700 tamponi praticati, per una percentuale inferiore al 2%. 43 contagiati risiedono nei palazzi ex Cirio (42 bulgari e un italiano), sottoposto da lunedì 22 giugno a cordone sanitario; nella mini zona rossa sono stati praticati 730 tamponi, e i pazienti positivi sono stati tutti trasferiti in strutture sanitarie. Al di fuori dei palazzi in quarantena è emerso nelle ultime ore un caso di positività tra i cittadini mondragonesi che si sono sottoposti allo screening di massa iniziato venerdì 26 giugno, portando il totale appunto a 44; si tratta di una persona residente in un'altra zona di Mondragone, un bracciante che avrebbe avuto contatti con qualcuno dei contagiati nei palazzi ex Cirio. I dati si apprendono da fonti dell'Asl di Caserta. Va avanti inoltre anche l'indagine sierologica sulla popolazione, i cui risultati si conosceranno nei prossimi giorni.

15:25 - Screening su senza dimora in Campania

Uno screening sui senza fissa dimora della Campania sarà attuato dall' Azienda Ospedaliera dei Colli e dall'Ordine di Malta. Un protocollo in questo senso è stato sottoscritto con l' "Osservatorio di Economia civile della Regione Campania", presieduto dal consigliere regionale del Pd Antonella Ciaramella. Il progetto, denominato "Emergenza Covid-19-Distanti ma vicini agli ultimi", impegna l'Osservatorio a "mettere in rete i siti presso i quali dovranno essere ospitati eventuali soggetti positivi asintomatici al Covid-19, tra i senza fissa dimora sottoposti a screening, e ogni altro soggetto atto a fornire loro quanto necessario per la permanenza in quarantena".

13:49 - Caldoro a Mondragone: "Servono risposte"

"A Mondragone con il Presidente della Provincia, Giorgio Magliocca. Sono stato al comando dei carabinieri - spiega sui social network sui social network Stefano Caldoro, capo della opposizione di centrodestra in Consiglio regionale e candidato presidente in Campania -, ho voluto esprimere vicinanza, sostegno e gratitudine agli uomini delle forze di polizia tutte, carabinieri, polizia di Stato e guardia di finanza per il lavoro che stanno facendo sul territorio in questa emergenza. Servono risposte immediate e concrete per garantire salute e sicurezza dei cittadini. Basta annunci. È il momento di tornare alla normalità", conclude.

8:48 - Mondragone, stop incidenti ma clima teso

Si è stretto il cordone della zona rossa a Mondragone, nel Casertano, dove ieri non ci sono stati incidenti tra la popolazione locale e i bulgari di etnia Rom delle palazzine ex Cirio, dove sono stati scoperti una cinquantina di positivi al Covid-19. Oltre agli alimenti distribuiti dalla protezione civile, filtra dietro il cordone sanitario qualche borsone passato da connazionali agli abitanti dei cinque edifici di 10 piani. Qui- a seconda dei periodi dell' anno - vivono ammassati tra i 500 ed i mille bulgari impegnati nei raccolti delle campagne. Le forze dell'ordine che hanno cinturato le palazzine sono state integrate dai baschi verdi della finanza e dal contingente di militari del Raggruppamento Campania, che dispone ora di 100 unità. I residenti, tutti con mascherina, mostrano qualche sintomo di insofferenza per gli operatori delle tv che danneggerebbero lo sforzo di ripresa turistica. "Ci faranno neri - dice un ragazzo alla giornalaia, sul corso principale - proprio adesso che ci stavamo risollevando". Gli uffici del Comune sono chiusi e questo accende la polemica dell'opposizione di centrodestra. "La chiusura degli uffici, in un momento come questo - dice l'ex sindaco Giovanni Schiappa - è il segno della chiusura ai problemi da parte dell' amministrazione comunale, che deve rispondere insieme alla Regione, di questa emergenza. Il 7 aprile avevo chiesto al sindaco tamponi per l'intera comunità bulgara. La richiesta è stata ignorata". Nella tarda mattinata di ieri dalla prima palazzina della zona rossa, lato domiziana, calano uno striscione: "Salvini, metti ordine. Ci vogliono le p....". Il leader della Lega è atteso a Mondragone domani pomeriggio. E tra Lega e centrosinistra continua la polemica. "Salvini qui? Sperimenterà la puntuale gestione dell'emergenza sanitaria aria di De Luca", dice il segretario del Pd campano", Leo Annunziata. Per Mastella, schierato con il presidente uscente, "Salvini è un Don Chisciotte con macchie e paura di scendere nella percezione emotiva popolare". Il leader della Lega replica parlando di "clan De Luca fuori controllo" e aggiunge: "A Mondragone, il lanciafiamme si è spento".

8:42 - In Campania zero vittime e zero nuovi casi nelle ultime 24 ore

Nessun nuovo decesso né positivi nelle ultime 24 ore in Campania: lo comunica l'Unità di crisi della Regione sul Coronavirus. Sono stati eseguiti 3.151 tamponi senza riscontrare alcun positivo: il totale dei contagi resta a quota 4.665 su 276.025 tamponi. Si registra un nuovo guarito, che porta il totale a 4.071, mentre le vittime restano 431.