Napoli, sequestrati 7 quintali di sigarette di contrabbando: 2 arresti

In manette sono finiti un 52enne di Napoli e un 67enne di Bacoli con diversi precedenti, entrambi beneficiari del reddito di cittadinanza

Sette quintali di sigarette di contrabbando sono stati sequestrati a Bacoli, nel Napoletano, dai militari della Guardia di Finanza di Napoli. Due persone, entrambe beneficiarie del reddito di cittadinanza, sono state arrestate. La merce, priva del contrassegno di Stato, era sistemata in un deposito.

In manette sono finiti un 52enne di Napoli e un 67enne di Bacoli con diversi precedenti, sorpresi mentre scaricavano da un furgone le stecche di sigarette per portarle nel magazzino nelle disponibilità di uno di loro. I due sono stati segnalati anche all'INPS per la sospensione del sussidio ricevuto illecitamente.