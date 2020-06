Coronavirus in Campania, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Scatta una mini zona rossa a Mondragone (Caserta) per i residenti in quattro edifici di case popolari, il cosiddetto 'complesso ex Cirio', dopo la rilevazione di dieci persone facenti parte della folta comunità bulgara positive al Covid 19. Lo ha deciso con una ordinanza il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. Quattro edifici verranno isolati da un cordone sanitario fino al 30 giugno, mentre nel comune torna l’obbligo di indossare la mascherina. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE)

7:50 - Isolati 4 palazzi a Mondragone: 10 positivi al Covid

Un cordone sanitario isolerà fino al 30 giugno quattro palazzi del complesso “ex Cirio” a Mondragone (Caserta), dopo che dieci residenti facenti parte della folta comunità bulgara sono risultati positivi al Covid-19 negli ultimi giorni. "Lo stiamo realizzando - dice il sindaco Virgilio Pacifico - così come stabilito dall'incontro tenuto in prefettura. C'è preoccupazione, ma la grande sinergia tra Comune, Asl, forze dell'ordine e Polizia Municipale, sono sicuro che garantirà l'efficacia dell'intervento".

"La situazione per ora è sotto controllo - afferma il direttore generale dell'Asl di Caserta Ferdinando Russo - crediamo che isolando i palazzi ex Cirio saremo in grado di controllare il contagio. Per ora, sono emerse delle negatività dai tamponi processati, e ciò ci fa ben sperare". Nel comune di Mondragone torna l’obbligo di indossare la mascherina all’esterno, prescrizione che nel resto della Campania non è più valida da ieri.