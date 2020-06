Recale, giostraio muore folgorato da scarica elettrica al parco giochi

Il giovane stava lavorando al parco giochi situato in uno spazio adiacente a una delle piazze principali del paese. È arrivato in fin di vita all'ospedale di Marcianise dove poi è deceduto

Un ragazzo di 23 anni, Jason Zara, è morto ieri sera a Recale, in provincia di Caserta, dopo essere rimasto folgorato da una scarica elettrica al parco giochi che stava montando in uno spazio adiacente a una delle piazze principali del paese. Il giostraio, sposato da sette mesi, è arrivato in fin di vita all'ospedale di Marcianise dove poi è morto. Dai primi accertamenti pare si tratti di un tragico incidente, ma sulla vicenda sono in corso le indagini dei carabinieri e della procura di Santa Maria Capua Vetere per omicidio colposo contro ignoti.