Droga a Napoli, continua a spacciare anche ai domiciliari: arrestato

Secondo l'accusa, i domiciliari non hanno fermato L.F., un 31enne di Scampia, a Napoli, già noto per reati inerenti il traffico di stupefacenti. I carabinieri della stazione di Napoli Quartiere 167 l'hanno osservato a lungo mentre, davanti alla sua abitazione di via Fava, cedeva involucri di droga ad alcuni acquirenti. Intervenuti sul posto, i militari hanno perquisito l’uomo e trovato 8 dosi di marijuana per complessivi 7,6 grammi e la somma contante di 420 euro, ritenuta provento illecito. Arrestato per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio e per evasione, L.F. è stato condotto in camera di sicurezza in attesa di giudizio.