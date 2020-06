Coronavirus in Campania, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Da lunedì 22 giugno in Campania l'uso delle mascherine all'aperto diventa facoltativo, ma resta obbligatorio l'utilizzo del dispositivo di protezione nei luoghi chiusi, in caso di assembramento e quando non è possibile tenere la distanza di almeno un metro

9:01 - È "Ammen" il primo film post-Covid: in uscita il 2 luglio

È la prima pellicola italiana a tornare nelle sale cinematografiche dopo l'attenuazione delle misure di contenimento della pandemia: si intitola "Ammen" il nuovo film di Ciro Villano, prodotto dalla "Green Film", che uscirà nelle sale di tutta la Penisola il 2 luglio. Il film - girato per tre quarti a Montecalvo, in provincia di Avellino, e per un quarto a Napoli - racconta le vicende di due napoletani "cialtroni" che scappano dalla città e si rifugiano casualmente in questo posto lontano dai loro problemi. "Ma lì - spiega Villani - inizieranno i loro veri guai. Avevo bisogno di un paese piccolo, tranquillo e carino dove si vive ancora bene e dove c'è il pericolo però che l'ambiente salubre, le campagne e le montagne possano essere date in pasto a chi le gestisce male e diventare depositi di rifiuti o altro", ha detto ancora il registra che ha voluto trasformare a tutti i costi Montecalvo in un set cinematografico. "Che se ne dica dei piccoli paesi abbiamo avuto, tra l'altro, un'ospitalità eccezionale e una grandissima disponibilità da parte degli abitanti. Siamo davvero felici di questo. Girare nei piccoli centri, inoltre, ti permette di girare tanto e bene. Giravamo la media di quattro minuti al giorno che è tantissimo per un film", ha detto ancora Villano. A Davide Marotta e Maurizio Mattioli è andato il ruolo di protagonisti. Tra gli altri attori figurano Elisabetta Gregoraci, nel ruolo della moglie del sindaco del paese, Tommaso Bianco, che ha lavorato con Eduardo De Filippo e Luciano De Crescenzo, e Gianni Parisi, tra i protagonisti dell'ultima serie di "Gomorra" su Sky, e Simone Schettino tra i comici di "Made in Sud". Le musiche sono di Sal Da Vinci.

8:48 - In Campania da lunedì l'uso di mascherine all'aperto diventa facoltativo

Da lunedì in Campania l'uso delle mascherine all'aperto non è più obbligatorio, ma facoltativo. Resta invece l'obbligo nei luoghi chiusi (mezzi pubblici, negozi, supermercati ecc), nelle situazioni di assembramento o dove non si può mantenere la distanza di almeno un metro. Pubblicato anche un provvedimento ricognitivo di alcune norme previste nelle precedenti ordinanze in Campania, con specifico riferimento all'uso delle mascherine e alla ripresa delle attività lavorative "in presenza" nel rispetto dei protocolli di sicurezza. Nel provvedimento si affronta anche il tema dello smart working, con l'indicazione di facilitare progressivamente la ripresa del lavoro 'fisicamente', sempre nel rispetto delle norme di sicurezza.