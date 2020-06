Pesco Sannita, scontro tra auto e furgone: morta coppia di 60enni

Due persone, una coppia di 60enni, sono morte in un incidente stradale avvenuto nel territorio di Pesco Sannita, in provincia di Benevento. La coppia, residente a Termoli, era giunta nel Sannio a bordo di una Fiat Uno per incontrare dei conoscenti quando, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrata con il furgone di una ditta che stava effettuando dei lavori lungo l'arteria stradale. L'impatto è stato violentissimo e a nulla sono valsi i soccorsi del personale sanitario, dei vigili del fuoco e dei carabinieri.