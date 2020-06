Napoli, sorpreso con 4 chili di hashish nel bagagliaio: arrestato

Il 45enne, fermato dalla polizia per un controllo in via Marrazzo nel quartiere Scampia, è accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente

Un uomo di 45 anni, M.I., è stato arrestato a Napoli dopo essere stato sorpreso in possesso di quattro chili di hashish divisi in 16 panetti. La droga è stata trovata nel bagagliaio della sua auto, sotto la ruota di scorta. Il 45enne, fermato dalla polizia per un controllo in via Marrazzo nel quartiere Scampia, è accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.