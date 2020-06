Lite nel Salernitano, uomo ferito da colpo di pistola

La vittima, di 34 anni, è stata trasportata all'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore dove è stata sottoposta a un intervento chirurgico. Le sue condizioni non sarebbero gravi

Un uomo di 34 anni è stato ferito al ginocchio, ieri pomeriggio a Pagani in provincia di Salerno, da un colpo di pistola. Il fatto è avvenuto nel cortile della sua abitazione, in via Marrazzo.

La vicenda

Il colpo d'arma da fuoco è stato esploso da un soggetto non ancora identificato al culmine di una lite. La vittima è stata trasportata all'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore dove è stata sottoposta a un intervento chirurgico. Le sue condizioni, si apprende da fonti investigative, non sarebbero gravi.