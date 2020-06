Ercolano, minaccia e prende a calci la sorella: arrestato

L’uomo, con precedenti, è stato ammanettato per maltrattamenti in famiglia dai carabinieri e portato in carcere a Poggioreale. A quanto trapela, avrebbe litigato per futili motivi con la congiunta all’interno dell’abitazione che dividono insieme. La vittima ha riportato contusioni a una mano

Dopo un litigio con la sorella, nato per futili motivi, l’ha presa a calci e ha continuato a minacciarla anche davanti ai carabinieri, intervenuti in un’abitazione di Ercolano (in provincia di Napoli) a sedare la lite. L'aggressore, con precedenti, è stato così arrestato per maltrattamenti in famiglia e portato nel carcere di Poggioreale, in attesa di giudizio.

La violenza

Da quanto si apprende, l'uomo avrebbe avuto un litigio per futili motivi con la sorella nell'abitazione del che dividono insieme. Poi, l'ha presa a calci. Lei, esasperata dai modi aggressivi del fratello, ha chiesto l'intervento dei carabinieri contattando il 112 e si è rifugiata in bagno per sottrarsi a ulteriori violenze. Giunti sul posto, i militari della tenenza locale hanno constatato che l'uomo continuava ad inveire e minacciare la donna, che è stata poi visitata da personale medico dell'Ospedale Maresca di Torre del Greco (in provincia di Napoli): ha riportato contusioni a una mano ed è stata ritenuta guaribile in dieci giorni.