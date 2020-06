Avellino, provoca incidente sotto effetto di alcol e droga: denunciato

I carabinieri della Stazione di Frigento hanno denunciato in stato di libertà un 30enne con l’accusa di guida in stato di ebbrezza, con l’aggravante di aver provocato un incidente stradale con feriti, nel quale è rimasto coinvolto. Il sinistro è accaduto pochi giorni fa a Pietradefusi, in provincia di Avellino. I militari, prontamente intervenuti per i rilievi e gli accertamenti del caso, hanno sospettato fin da subito sullo stato psicofisico dell’automobilista. Sottoposto agli esami clinici, il giovane è risultato positivo all’assunzione di cocaina e alcol. Oltre alla denuncia, per il 30enne è scattato l’immediato ritiro della patente di guida, nonché la segnalazione alla competente Autorità Amministrativa.