Benevento, vigili del fuoco recuperano 2 cuccioli di cane in un dirupo

I pompieri hanno tratto in salvo i piccoli animali in contrada Vigne dopo che, con ogni probabilità, erano stati abbandonati tra la fitta vegetazione. Sono poi stati consegnati al personale veterinario dell’Asl

Due cuccioli di cane sono stati salvati dai vigili del fuoco a Benevento dopo che, con ogni probabilità, erano stati abbandonati in un dirupo ricoperto da una fitta vegetazione. Il fatto è avvenuto lo scorso 14 giugno in contrada Vigne. I pompieri, con utilizzo delle tecniche Saf (Speleo Alpino Fluviale) e Saf (Speleo Alpine Fluviali), hanno messo in salvo i due piccoli animali e, al termine dell’operazione, li hanno consegnati al personale del competente servizio veterinario dell'Asl.