Forza posto di blocco dei carabinieri a Napoli, arrestato

I militari durante un posto di controllo nel quartiere Scampia, in via Ciccotti, hanno notato in lontananza un'auto arrivare ad alta velocità e sorpassare varie macchine mettendo in pericolo l'incolumità degli altri autisti. Il ragazzo di 20 anni (senza patente), ora ai domiciliari, non si è fermato all'alt andando a impattare contro una macchina