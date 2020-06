Si perdono in montagna, due ragazzi salvati da polizia nel Salernitano

I due, di 17 e 18 anni, erano partiti ieri intorno alle 10 per visitare la Grotta di Annibale. Ma con il passare delle ore hanno perso l'orientamento

Una ragazzo di 17 anni e una ragazza di 18 sono stati soccorsi dagli agenti della polizia di Stato dopo essersi persi durante un’escursione in montagna nel Salernitano. I due, originari di Nocera Superiore e di Cava de' Tirreni, erano partiti ieri intorno alle 10 per visitare le Grotte di Annibale. Ma con il passare delle ore hanno perso l'orientamento, non riuscendo a ritrovare la strada del ritorno. Intorno alle 16, quindi, hanno lanciato l'allarme, raccolto dalla Questura di Napoli che trasmesso agli agenti del commissariato di Nocera Inferiore.

Le ricerche

Intervenuti sul posto i poliziotti hanno iniziato le ricerche a piedi insieme al personale del soccorso alpino speleologico. Gli agenti sono rimasti in costante contatto con i ragazzi anche se la loro individuazione è risultata complessa. Dopo alcune ore gli agenti sono riusciti a sentire le voci dei due giovani e a raggiungerli e, intorno alle 20.30, i due ragazzi hanno fatto ritorno a casa.