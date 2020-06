Sei agenti aggrediti in carcere nel Casertano

È avvenuto nella notte nel penitenziario di Santa Maria Capua Vetere. Tre agenti sono finiti in ospedale per le ferite riportate, uno ha riportato un trauma cranico. I detenuti sono stati denunciati all'autorità giudiziaria, e della vicenda è stato informato il provveditore regionale

Non cala la tensione nel carcere di Santa Maria Capua Vetere (Caserta), dove nella notte sei agenti di polizia penitenziaria sono stati aggrediti da due detenuti extracomunitari che, dopo aver dato fuoco alla propria cella (il rogo è stato spento) sono stati portati in infermeria. Durante il tragitto, i due reclusi si sono scagliati addosso ai poliziotti mettendo a soqquadro sia la sezione che l'intero corridoio. Tre agenti sono finiti in ospedale per le ferite riportate: uno lamenta un trauma cranico provocato da un colpo di sgabello. I detenuti sono stati denunciati all'autorità giudiziaria, e della vicenda è stato informato il provveditore regionale.