Indagine su pestaggi in carcere Casertano, tensioni carabinieri-agenti

La polizia giudiziaria ha notificato 44 avvisi di garanzia a carico di agenti penitenziari in servizio nel carcere di Santa Maria Capua Vetere (Caserta), su ordine della locale Procura, nell'ambito di un'indagine su presunti pestaggi avvenuti il 6 aprile scorso a seguito di una protesta scoppiata nel carcere durante l’emergenza sanitaria e denunciati dai familiari dei detenuti. La Procura guidata da Maria Antonietta Troncone contesta i reati di tortura, violenza privata, abuso di autorità. Tra i poliziotti raggiunti dall'avviso di garanzia, anche il Comandante della Penitenziaria Gaetano Manganelli. Durante l'operazione i carabinieri hanno sequestrato i cellulari agli agenti indagati.

La protesta degli agenti penitenziari

A causa dell’operazione si sono registrati momenti di tensione tra carabinieri (polizia giudiziaria) e agenti penitenziari, che contestano le modalità di notifica degli atti. In carcere si sono recati i vertici della Procura di Santa Maria Capua Vetere, tra cui il procuratore aggiunto Alessandro Milita con due sostituti. Alcuni agenti della polizia penitenziaria sono saliti su un tetto per protesta, altri hanno lasciato il servizio dandosi malati.

"Io ho regole da far rispettare e i detenuti le devono rispettare. Ma si è perso pure questo. Io non rappresento più la legalità", ha detto uno degli agenti saliti sul tetto rivolgendosi al Procuratore aggiunto Alessandro Milita. Un video documenta le fasi della trattativa con il magistrato che cerca di convincerlo a scendere. "Se devo dare il sangue ad un detenuto che ne ha bisogno lo faccio", ha urlato l'agente mentre Milita, ex pm anticamorra, provava a convincerlo a scendere.

Le parole di una testimone

"Sono arrivata alle 7 e c'erano parecchi carabinieri che fermavano le auto in arrivo al carcere; io sono stata fermata e mi hanno fatto passare, mentre gli agenti li trattenevano per identificarli". Lo ha detto all'ANSA la moglie di un detenuto, D. A., una delle persone che ha denunciato le presunte violenze della Penitenziaria su cui si concentra l’indagine. La donna stamattina era in fila per entrare nell'istituto di pena e racconta quanto ha visto: "Gli altri agenti della Penitenziaria che erano già dentro sono stati fatti uscire e c'è stata tensione".

"Eccessiva spettacolarizzazione"

"Perché questa eccessiva spettacolarizzazione?". A chiederselo è l'assistente capo della Penitenziaria, in servizio a Santa Maria Capua Vetere, Gaetano Napoleone. "Bastava andare a casa dei poliziotti, anche per una questione di rispetto tra Corpi dello Stato" prosegue Napoleone. "Quel maledetto sei aprile - aggiunge - noi cercammo solo di riportare la calma tra i detenuti. Ed ora ci ritroviamo indagati mentre nessun detenuto ha pagato nulla, neanche un danno; eppure abbiamo avuto danni per centinaia di migliaia di euro. Siamo arrabbiati, perché ci sentiamo trattati male". "Noi lavoriamo già in condizioni di estrema precarietà e facciamo molti sacrifici per mantenere legalità e ordine", conclude l'ispettore, "siamo molto arrabbiati".

Il sindacato Uspp: "Modalità sconvolgenti"

"Riteniamo sconvolgenti le modalità con le quali i carabinieri stanno eseguendo questa legittima operazione dell'autorità giudiziaria, un'attività che poteva essere portata a termine diversamente: se l'obiettivo era di mettere alla gogna la Polizia Penitenziaria, noi non ci stiamo". Lo sottolinea, all'Ansa, il presidente del sindacato Uspp, Giuseppe Moretti, reduce da un incontro con il vice capo del Dap RobertoTartaglia, "che si è subito attivato per verificare quanto sta accadendo". "Sottolineo che - spiega Moretti - la vicenda sembra sia nata da dichiarazioni rese da detenuti al garante, parole che sono tutte da dimostrare. La legge sulle torture mette alla gogna il personale di polizia penitenziaria senza stabilire quali siano i limiti operativi. A Santa Maria, secondo quanto ci risulta, è stata fatta un'operazione di polizia di carattere straordinario, con l'utilizzo anche di forze esterne, a causa di sospetti riguardo la presenza in carcere di una situazione di sicurezza incontrollabile. Gli agenti sono intervenuti a tutela della sicurezza e quando accaduto oggi a Santa Maria - ribadisce Moretti - è di una gravità inaudita che non ha precedenti. Fermo restante che siamo fiduciosi nella magistratura ma censuriamo il comportamento della polizia giudiziaria, che poteva ottenere gli stessi risultati con altre modalità".

Fp Cgil Polizia Penitenziaria e Fp Cgil Campania: "Situazione fuori controllo"

"Situazione fuori controllo quella del carcere di Santa Maria Capua Vetere, la cui responsabilità è in capo alla direzione del carcere. L'amministrazione è responsabile della sicurezza e dell'incolumità del personale e dei detenuti. Non c'è stata alcuna gestione delle rivolte, i lavoratori sono stati lasciati soli". Questa la denuncia della Fp Cgil Polizia Penitenziaria e della Fp Cgil Campania: "La Magistratura deve assolutamente procedere e accertare i fatti. Ma ancora una volta ci troviamo a dover sottolineare come il personale di polizia penitenziaria sia stato lasciato solo ad affrontare una situazione critica e pericolosa, senza alcuna guida. L'amministrazione non ha saputo gestire la situazione, nel momento in cui era necessario riportare la calma nell'istituto. Se avesse lavorato bene, questo non sarebbe successo. Ad alimentare le tensioni e l'esasperazione del personale già provato e stressato da una condizione lavorativa precaria, si aggiunge una modalità di controllo dello stesso che poteva essere senza dubbio più discreta e meno appariscente ma ugualmente efficace".