Trovati sei microcellulari nel carcere di Bellizzi Irpino

Sei microtelefoni cellulari sono stati trovati nel carcere di Bellizzi Irpino, in provincia di Avellino, dalla polizia penitenziaria. I telefonini sono stati scoperti tra gli indumenti dei detenuti durante una perquisizione straordinaria disposta dalla direzione. Lo rende noto il sindacato della polizia penitenziaria Osapp. I cellulari erano stati occultati tra gli indumenti. Si tratta, spiega il segretario regionale dell'Osapp Campania Vincenzo Palmieri, "di strumenti tecnologici di piccole dimensioni, di facile introduzione e occultamento, non consentiti dalla legge e dal regolamento, che consentono ai detenuti contatti con l'esterno non solo per chiamare i familiari o congiunti, ma anche per commissariare altri reati oltre che a compromettere l'incolumità delle persone, turbare l'ordine e pregiudicare la sicurezza".