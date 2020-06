Napoli, incendio nell’appartamento di un ricercato: arrestato

Giunti insieme ai vigili del fuoco, i militari hanno identificato l’inquilino dell’appartamento di via Celano in cui stava divampando il rogo, scoprendo che era destinatario di un ordine di carcerazione emesso nel 2016 per i reati di rapina e lesioni aggravate. Denunciata anche la proprietaria dell’immobile

Intervenuti insieme ai vigili del fuoco per domare un principio d’incendio in un appartamento di via Celano, a Napoli, i carabinieri hanno arrestato l'inquilino dell'abitazione dopo aver scoperto che era destinatario di un ordine di carcerazione emesso nel 2016 dal tribunale partenopeo. L’uomo, un 36enne di origine marocchina, doveva scontare 3 anni e 13 giorni di reclusione per i reati di rapina e lesioni aggravate, commessi nel 2014 nel capoluogo campano.

Denunciata la proprietaria dell’immobile

Dopo essere stato identificato, il 36enne è stato condotto nel carcere di Poggioreale mentre la proprietaria dell’immobile, una 63enne napoletana del quartiere Mercato, è stata denunciata per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.