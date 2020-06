Torre del Greco, bomba carta contro un negozio di noleggio auto

Forte spavento nella notte per i residenti della zona di via Litoranea a Torre del Greco, dove una bomba carta è stata fatta esplodere dopo la mezzanotte nei pressi di un'attività per il noleggio auto, causando danni alla struttura. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale compagnia per avviare le indagini. Nelle prossime ore ascolteranno i responsabili dell'esercizio. Nell’area fervono i preparativi per l'allestimento degli stabilimenti balneari in vista della stagione estiva.