Napoli, guardie giurate sventano aggressione all’ospedale Cardarelli

Aggressione sfiorata, ma evitata grazie alla professionalità delle guardie giurate in servizio ieri notte nel Pronto Soccorso dell'ospedale Cardarelli di Napoli. La tensione è salita dopo l'arrivo di un giovane investito da una macchina. Alcuni familiari - informa una nota dell'Aorn Cardarelli - hanno cercato di forzare il blocco imposto dalle guardie giurate. La situazione è diventata 'incandescente' ma i vigilanti sono riuscite a evitare il peggio gestendo con professionalità la rabbia dei familiari e impedendo così che invadessero il pronto soccorso e il reparto di degenza. Determinate è stata anche la presenza dei militari dell'Arma, pronti a intervenire.

Dg Cardarelli: “Situazione risolta con grande professionalità”

"Una situazione che avrebbe potuto degenerare, risolta con grande professionalità dal personale della sicurezza", ha commentato Giuseppe Longo, direttore generale del Cardarelli. Il giovane, assistito in codice rosso, è ora ricoverato e non è in pericolo di vita. "Ancora una volta - ha detto ancora Longo - tutto il personale del Cardarelli ha dimostrato di saper gestire situazioni di grande complessità, prevenendo atti di aggressione e disinnescando situazioni anche ad alto rischio".