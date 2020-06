Napoli, minorenne su scooter con coltello ma senza casco e patente

Il 15enne è stato denunciato per porto di coltello in luogo pubblico e affidato alla madre, mentre lo scooter - privo di assicurazione - è stato sequestrato per la confisca perché già sottoposto a fermo amministrativo

Un ragazzo di 15 anni a Napoli era a bordo di uno scooter senza casco né patente, ma armato di coltello. Quando ha visto i poliziotti, il minorenne ha accelerato, ma è stato bloccato mentre il giovane tentava di disfarsi dell'arma, poi sequestrata.

La denuncia

Il 15enne è stato denunciato per porto di coltello in luogo pubblico e affidato alla madre, mentre lo scooter - privo di assicurazione - è stato sequestrato per la confisca perché già sottoposto a fermo amministrativo. Il minorenne, inoltre, è stato sanzionato per guida senza patente non avendola mai conseguita.