Coronavirus Campania, De Luca: "Sì all'accesso libero alle isole"

Il nuovo LIVE con tutti gli aggiornamenti di oggi in Campania

Durante una diretta Facebook, il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, ha annunciato che "sarà emessa una una nuova ordinanza. Da questa sera possono ripartire le attività dei cinema all'aperto e dei drive in. Nei bar sarà possibile l'attività di musica e intrattenimento senza ballo. Prolunghiamo l'apertura fino alle 2 di notte nei fine settimana ma manteniamo il divieto di vendita alcolici di asporto alle dieci di sera. Apriamo anche l'accesso libero alle isole con controlli a campione" (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - L'INTERVISTA A SKY TG 24 A MATTIA, PAZIENTE 1).

17:33 - In Campania cinque vittime e 51 guariti in 24 ore

Cinque vittime e 51 guariti ieri in Campania, nella stessa giornata che per la prima volta ha fatto registrare zero nuovi positivi. Sono i dati forniti dall'Unità di crisi, aggiornati alla mezzanotte scorsa. Il totale dei positivi è di 4.822 su 212.486 tamponi, quello dei deceduti sale a 425 e quello dei guariti a 3.623. Ecco il riparto per provincia dei contagi. Napoli: 2.625 (di cui 1.003 nel capoluogo e 1.622 nell'hinterland); Salerno: 687; Avellino: 547; Caserta: 462; Benevento: 209. Altri in fase di verifica Asl: 292.

17:11 - Nel Sannio 73 comuni sono covid free

Settantatre comuni su 78 nel Sannio sono covid free. E' quanto stato reso nel corso di una video conferenza dal direttore generale della Asl di Benevento, Gennaro Volpe, e dal sindaco Clemente Mastella. "La fase 3 nel Sannio comincia con ottimismo", è stato il commento del sindaco e del manager dell'azienda sanitaria.

16:51 - Spallanzani: "75 pazienti ricoverati, 463 dimessi finora"

Sono 75 i pazienti ricoverati allo Spallanzani di Roma, di cui 26 positivi al Covid-19 e 49 sottoposti a indagini. Sei pazienti hanno bisogno di supporto respiratorio, mentre sono 463 i pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o in altre strutture. È quanto emerge dal bollettino medico di oggi dell'Istituto.

16:31 - In Lazio nove nuovi casi, 49 guariti e cinque decessi

"Oggi registriamo un dato di 9 casi positivi e continuano a crescere i guariti che sono stati 49 nelle ultime 24h". È quanto fa sapere l'Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato. "E' in corso - prosegue - l'indagine epidemiologica con il contributo delle unità mobili Usca-r sul cluster presso l'Irccs San Raffaele Pisana che al momento conta 7 casi confermati e finalizzata all'identificazione della fonte del contagio anche indagando presso le strutture assistenziali di primo ricovero e i movimenti dei pazienti tra le strutture. Sono state bloccate temporaneamente le accettazioni ed è stata inoltre richiesta la lista dei pazienti dimessi o trasferiti nelle ultime due settimane. Proseguono le attività per i test sierologici sugli operatori sanitari e le Forze dell'ordine abbiamo effettuato oltre 80 mila test con una circolazione del virus pari al 2,4% e sono stati individuati 154 asintomatici risultati positivi al tampone presso il drive-in. I decessi sono stati 5, mentre il numero complessivo dei guariti è di 4.309 totali".

16:02 - De Luca: "Obbligo vaccino antinfluenzale per over 65"

"Avvieremo la campagna di vaccinazione anti influenzale che sopra i 65 anni sarà obbligatoria. L'influenza ha sintomi simili al covid19 e quindi faremo decine di migliaia di test rapidi in autunno per distinguere l'influenza dal coronavirus". Lo ha annunciato il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, in diretta Facebook riferendosi al prossimo autunno. De Luca ha sottolineato che "sono state prese decisioni impegnative da parte del governo nazionale. L'Italia è ripartita, si è deciso di riavviare la mobilità su tutto il territorio nazionale e le attività economiche. Per quel che ci riguarda, oggi parliamo avendo grande soddisfazione, ieri per la prima volta dopo 3 mesi in Campania non c'è stato neanche un contagio. Un risultato straordinario dal punto di vista simbolico che ci dà coraggio e fiducia. Non c'è da illudersi, avremo sicuramente nei prossimi giorni l'individuazione di 1, 2, 4, 4 contagi e continueremo la nostra campagna di screening su alcuni settori in particolare. Occorre mantenere alta la guardia, rispettare le regole ed essere attenti ai nostri comportamenti, avremo casi qua e là ma nessun focolaio".

15:54 - De Luca: "Verifichiamo regole su mascherine"

"Verifichiamo nelle prossime settimane l'uso delle mascherine, fermo restando che nei locali al chiuso resta obbligatorio". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in diretta Facebook. "La nostra ordinanza (che impone sempre le mascherine anche all'aperto, ndr) dura fino a metà giugno - ha aggiunto. - Vediamo, sapendo che da oggi in poi quello che succede non dipende dalle ordinanze ma dal senso di responsabilità di ognuno di noi e io ho fiducia nel senso di consapevolezza. Quindi terremo sempre con noi la mascherina. Questo vale anche per il distanziamento sulle spiagge: non ci può essere un carabiniere davanti a ogni spiaggia quindi la garanzia migliore per il futuro è il senso di responsabilità di ogni cittadino".

15:53 - De Luca: "In nuova ordinanza orari prolungati per i bar"

"Tra poco sarà emessa una una nuova ordinanza. Da questa sera possono ripartire le attività dei cinema all'aperto e dei drive in. Nei bar sarà possibile l'attività di musica e intrattenimento senza ballo. Prolunghiamo l'apertura fino alle 2 di notte nei fine settimana ma manteniamo il divieto di vendita alcolici di asporto alle dieci di sera. Apriamo anche l'accesso libero alle isole con controlli a campione- ha aggiunto De Luca -. Da lunedì consentiamo l'apertura delle aree gioco per bambini, ripartono i servizi per infanzia e adolescenza, i centri estivi per bimbi da 0 a 3 anni, i campi estivi e anticipiamo di una settimana matrimoni e cerimonie". Dalla prossima settimana "partono anche i servizi per la montagna e il lavoro delle guide turistiche e consentiamo l'attività congressuale, i convegni. Ma alcune prescrizioni lasciano il tempo che trovano. Il Governo ha preso una decisione sulle spiagge libere che ha provocato la giusta protesta dell'Anci perché si scaricano sui Comuni cose che non possono controllare, come le spiagge libere".



13:55 - Ordine Costantiniano dona 10 posti letto alla Casa di Cura Domus Salutis di Brescia

L'Ordine Costantiniano Charity, Onlus dell'Ordine Costantiniano di San Giorgio, considerato uno dei più antichi ordini cavallereschi, ha fatto una donazione di 15mila euro alla Casa di Cura Domus Salutis di Brescia della Congregazione delle Suore Ancelle per la realizzazione di dieci posti letto per l'assistenza a pazienti nella fase post acuta. "la Città di Brescia ha pagato un caro prezzo, in termini di vite umane, per il Coronavirus e l'affetto che mi lega ad essa per avervi vissuto per quasi due anni - spiega il Principe Carlo di Borbone, fondatore della Charity Onlus -, ed i numerosi rapporti di amicizia ancora oggi forti, ci hanno portato a dare un contributo, in questa Fase 2 della pandemia, rivolto a tutti quei progetti che consentono l'alleggerimento della pressione sugli ospedali anche in via indiretta". "In particolare - conclude il Capo della Real Casa di Borbone delle Due Sicilie - abbiamo apprezzato il progetto della Domus Salutis volto ad offrire ospitalità per pazienti in isolamento fiduciario da Covid-19 che, per mancanza di supporto familiare o di idoneità della loro abitazione, possono essere assistiti al meglio presso tale struttura ricevendo cure ed assistenza di qualità e nel rispetto della dignità umana che merita chi ha vissuto la tragica esperienza del contagio".

12:17 - Regione, vicepresidente commissione Bilancio: "Mille euro per stagionali aeroportuali"

"Avevo promesso un impegno concreto ai lavoratori stagionali aeroportuali che versano in gravi difficoltà economiche alla luce della crisi legata al coronavirus. Oggi in aula la giunta regionale ha risposto al mio question time urgente e ringrazio l'assessore delegato Marchiello per la risposta. Già dalla settimana prossima verrà pubblicato un avviso pubblico per consentire ai lavoratori di accedere alla risorse che verranno erogate nella forma una tantum come sussidio diretto a tutti loro". Lo dichiara, in una nota, il consigliere regionale Alfonso Longobardi, vicepresidente della commissione bilancio. "Mille euro è la cifra che - continua - viene resa disponibile da subito nell'ambito di un Piano economico più ampio che interessa il comparto trasporto e mobilità". Ancora una volta come Regione Campania siamo in prima linea per tutelare tutte le famiglie e le categorie di addetti che hanno subito un durissimo colpo per la crisi legata al covid", conclude il vicepresidente della commissione bilancio.



7:16 - Vincenzo De Luca: "Zero contagi è una tappa importante"

"Per la prima volta dopo tre mesi si registrano zero contagi in Campania. Questa è una tappa importante di un lungo cammino di prevenzione e controllo territoriale sviluppato in questi mesi. Un passo significativo, ma occorre tenere come sempre la guardia alta". Così il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha commentato i dati di ieri in Campania, che per la prima volta fanno registrare zero contagi. "Partiremo nei prossimi giorni con uno screening sui docenti delle commissioni degli esami di maturità per dare serenità alle famiglie. Questa è una prima iniziativa che sarà completata nell'ambito del programma 'Campania Sicura' nei mesi di agosto e settembre con lo screening che riguarderà tutto il personale scolastico, docente e non docente".

7:11 - Per la prima volta zero contagi in Campania

Zero contagi in Campania ieri: è il dato diffuso dall'Unità di Crisi della Regione sui 2.485 tamponi esaminati: è la prima volta dall'inizio della pandemia. L'Unità di Crisi precisa inoltre che in merito alle notizie fornite da alcuni sindaci su nuovi casi di positività, si tratta di casi già inseriti nei bollettini precedenti e dunque non ascrivibili ai dati di ieri, né a quelli dell'altro ieri. Il totale dei positivi in Campania resta fermo a 4.822 casi. Quello dei tamponi sale a 212.486.