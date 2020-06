Così il sindaco di Napoli: "Se Roma continua con questa lentezza, altro che rilancio: con lo Stato siamo per ora a parole ed elemosina. Se non si fa qualcosa, l'Italia riparte con le luci spente, i rifiuti per terra e senza trasporti pubblici". Intanto, in Regione ieri un solo nuovo caso

Il nuovo LIVE con tutti gli aggiornamenti di oggi in Campania

"È necessario che il Governo intervenga in aiuto dei comuni in Italia; se il Governo continua con questa lentezza, altro che rilancio: con lo Stato siamo per ora a parole ed elemosina. Se non si fa qualcosa, l'Italia riparte con le luci spente, i rifiuti per terra e senza trasporti pubblici". Così il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, che ha in programma due giorni di incontri con esponenti del Governo a Roma, a Radio Crc.

Intanto, ieri è stato registrato un unico caso positivo al Coronavirus in Campania su 1.147 tamponi esaminati. Il totale complessivo dei positivi in regione - informa l'Unità di crisi - sale così a 4.822 su 210.001 tamponi eseguiti. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI)

19:07 - Napoli, nuovi spazi pubblici per bar e ristoranti

Via libera all'ordinanza con la quale il sindaco di Napoli Luigi de Magistris consente, in deroga e non oltre il 31 ottobre, nuove occupazioni di suolo pubblico ai titolari di bar ed esercizi di ristorazione per installare dehors, tavolini, pedane e arredi simili. Spiegano in una nota il primo cittadino e l'assessore al Commercio Rosaria Galiero: "Siamo preoccupati della situazione di grande difficoltà che stanno vivendo gli operatori economici della nostra città e per supportarne il rilancio del tessuto produttivo, abbiamo voluto emanare un'ordinanza che disciplinerà la delicata e complessa attività relativa all'occupazione di suolo pubblico, vista la mancata discussione della relativa delibera nell'ultima seduta di Consiglio Comunale. Stiamo intervenendo per dare forza ad una delle più importanti e strategiche decisioni dell'Amministrazione comunale, necessaria per ridare ossigeno alle tante categorie commerciali interessate e per provare a ripartire veramente, ad affrontare con coraggio la delicata fase della ripresa". "Un'ordinanza in linea con l'importante lavoro fatto anche nella competente Commissione consiliare, luogo di confronto schietto e costruttivo che avrebbe di certo trovato, ne siamo certi, un riscontro nel voto dell'Aula. Tuttavia siamo anche convinti dell'indispensabile necessità di fare presto e di mettere in campo ogni strumento utile per rilanciare un settore in fortissima crisi."



17:50 - In Campania 5 vittime e 35 guariti in un giorno

Cinque nuove vittime e 35 guariti da coronavirus ieri in Campania: così i dati dell'Unità di crisi aggiornati alla mezzanotte scorsa. Il totale dei positivi è 4.822 su 210.001 tamponi, quello dei deceduti sale a 420 e quello dei guariti a 3.572. Ecco il riparto per provincia dei contagi. Napoli: 2.625 (di cui 1.003 nel capoluogo e 1.622 nell'hinterland); Salerno: 687; Avellino: 547; Caserta: 462; Benevento: 209. Altri in fase di verifica Asl: 292.



17:12 - Bacoli, spiagge libere aperte dal prossimo weekend

Dal prossimo fine settimana a Bacoli riaprono le spiagge libere. Gli arenili demaniali saranno fruibili nel pieno rispetto delle misure di sicurezza previste dall'ordinanza n. 50 della Regione Campania. Nel comune flegreo sono state individuate, a seguito di adeguata mappatura, 1985 piazzole, a disposizione degli utenti attraverso un sistema di prenotazione mediante l'applicazione "Prenota Lido". Con questa applicazione, concessa a titolo gratuito al comune di Bacoli, gli utenti potranno prenotarsi sia scaricando l'app sul proprio dispositivo mobile sia collegandosi al sito www.prenotalido.it . Il sistema della prenotazione sarà utile ai fini dell'identificazione dei bagnanti nel caso in cui si rendesse necessario ricostruire il "link epidemiologico" in caso di nuove positività. Una raccolta di dati a tutela della salute di quanti intendono godere delle spiagge e del mare di Bacoli. Prenotazioni possibili fino alle ore 24 per il giorno successivo e divise su tre fasce orarie individuate: 7-13, 13-19 oppure 7-19. Il comune, inoltre, con apposita cartellonistica regolerà il traffico veicolare per Miseno e Miliscola con orari di chiusura diversificata per attività di rimessa e parcheggio. Anche Pozzuoli e Monte di Procida, gli altri due comuni costieri, si stanno muovendo per una gestione sinergica delle spiagge libere. Qui la fruibilità è prevista a partire dal 15 giugno.



17:02 - Sindaci delle isole del Golfo scrivono a De Luca: "Revocare restrizioni"

I sindaci di Capri ed Anacapri, dell'isola di Ischia e di Procida hanno inviato al presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca una richiesta di revoca dei provvedimenti restrittivi adottati con l'ordinanza del 2 giugno. Le norme - secondo i sindaci - non collimano con gli interessi e con il target turistico delle isole del Golfo e limitano la ripresa delle attività imprenditoriali. I sindaci chiedono di evitare qualsiasi restrizione per i turisti,l'obbligo della prenotazione con 24 ore di anticipo rispetto alla partenza,e l'imbarco esclusivo a Calata di Massa e Pozzuoli, ripristinando i collegamenti da qualsiasi imbarco, compresi quelli dei charter e grandi yacht appositamente noleggiati che solitamente partono da Napoli e da altri porti per sbarcare nelle tre isole del Golfo. I sindaci chiedono inoltre di autorizzare l'accesso ai porti turistici, già attrezzati per i controlli anti Covid 19.



16:53 - De Luca: "Covid center su ipotesi 5000 contagi"

"Avevamo 20 terapie intensive libere in Campania e io mi sono posto il problema sui possibili 5000 contagi, che poi non ci sono stati. Ora dicono che non abbiamo i malati per metterli in quei reparti e che facciamo andiamo a prenderli in Cina per riempire le terapie intensive?". Lo ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, in merito alle polemiche sui covid center prefabbricati di Napoli, Caserta e Salerno. "Ma si può essere - ha aggiunto De Luca - così imbecilli? Invece ringraziare il padreterno, si è aperta un'indagine. Noi durante il covid19 - ha aggiunto De Luca da San Marco di Castellabate - abbiamo fatto un'operazione da guerra negli ospedali dell'area napoletana che era il mio terrore, perché è l'area con la maggiore congestione d'Europa. Ci sono Comuni nell'area vesuviana con 2.000 abitanti per km quadrato, siamo al livello di Hong Kong. Per questo siamo stati estremamente rigorosi, per evitare un'ecatombe. E invece ora vedo servizi giornalistici e un servizio tv recente, sono tutte querele che partono e stiamo maturando un patrimonio per i risarcimenti quando arriveranno. Io sono abituato alle aggressioni mediatiche da vent'anni". "Tu apri oggi un cantiere con i soldi nostri, spero ti arrivi un avviso di garanzia, meglio a te che a me", ha concluso scherzando con il sindaco di Castellabate.

16:11 - Movida, De Luca: "Orari ampliati ma divieto di vendere alcol dopo 22"

"Già da questa settimana cercheremo di attivare altre attività turistiche, cercheremo di allargare gli orari, ma non voglio toccare la previsione di non vendere alcolici dopo le dieci di sera". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca da Castellabate, in Cilento. "Al Cardarelli - ha spiegato il governatore - prima del Covid19, nei mesi precedenti, erano stati ricoverati 37 ragazzi di cui 20 avevano tra gli 11 e i 17 anni. Erano arrivati in ospedale in coma etilico, strafatti di vodka e superalcolici. La movida è bellissima se è un incontro, un modo per stare insieme non per rovinare la vita dei bambini. Perché a 11 anni sei un bambino".

16:10 - Fase 2, Napoli: sabato flash mob nei Quartieri Spagnoli

Partirà con un flash-mob organizzato a Largo Berlinguer sabato alle 18 il rilancio delle attività dei Quartieri Spagnoli di Napoli, bloccate dalla pandemia e che ora, con la fase 2, riaprono i battenti puntando prima di tutto sul rientro dei loro lavoratori. I gestori di ristoranti, B&B, bar e botteghe protagonisti del rilancio turistico delle popolose vie a ridosso di via Roma si troveranno in piazza per annunciare ufficialmente la ripartenza dopo il lock down. ''La nostra è una 'fabbrica' che tra dipendenti ed indotto da lavoro a centinaia di persone - spiega Patrizio Franco ristoratore tra i promotori dell'iniziativa - e la nostra missione ora e' rimetterci in pista per riportare in nei vicoli i napoletani e, prima possibile, anche i turisti. In soli quattro anni - ricorda Franco - il coraggio di alcuni imprenditori seguiti nel tempo da molti altri, ha trasformato questo quartiere, prima contrassegnato da degrado ed abbandono, in un polo attrattivo. Ora, dopo lo stop imposto dal Coronavirus, c'è bisogno di una nuova rinascita e con il flash mob di sabato faremo capire ai nostri clienti che, con tutte le garanzie previste e le dovute accortezze, i Quartieri Spagnoli sono di nuovo pronti ad accoglierli''.

13:10 - Armatori: "Tornino regolari gli aliscafi per Capri"

Lettera al presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca dalle compagnie di navigazione veloce per chiedere di rivedere l'ordinanza del 2 giugno 2020 che dispone l'imbarco per le isole dei viaggiatori provenienti da altre regioni italiane e dall'estero, "unicamente con traghetti di linea e dalle sole stazioni di Napoli Calata di Massa e Pozzuoli". Gli armatori sottolineano che essendo obbligate alle prenotazioni on line, molte società straniere hanno eliminato dai loro siti la bigliettazione dagli scali marittimi del molo Beverello e di Sorrento, penalizzando fortemente le compagnie che vi operano. I primi segnali dei disagi legati alle nuove disposizioni si sono registrati nella giornata di ieri quando un gruppo di una quarantina di passeggeri che da fuori regione dovevano partire per Capri con i mezzi veloci. In base alle nuove disposizioni è stato fatto trasferire dalle forze dell'ordine alla stazione di Calata di Massa dove hanno dovuto attendere oltre quattro ore prima di imbarcarsi sul primo traghetto della Caremar. Per far fronte a questi disagi e ripristinare la regolarità dei collegamenti veloci, gli armatori chiedono che anche al molo Beverello vengano resi possibili i test rapidi ai passeggeri che voglio imbarcarsi per raggiungere le isole e la stessa richiesta è stata avanzata per Sorrento per favorire i passeggeri diretti a Capri.

12:39 - Assembramento con giovani nella movida, multato il sindaco di Avellino

"Mi sono consultato con il mio avvocato e mi adeguerò alla situazione che mi verrà prospettata". Così il sindaco di Avellino Gianluca Festa, del Pd, a cui è stata notificata una sanzione amministrativa di 400 euro, ridotta a 280 se saldata entro i prossimi cinque giorni, per aver partecipato all'assembramento di via de Conciliis nella notte di sabato scorso insieme a centinaia di ragazzi molti dei quali, oltre a non rispettare il distanziamento, non indossavano le mascherine.

10:51 - Luigi de Magistris: “Basta con parole ed elemosine, servono aiuti”

"A Napoli trovo che ci siano luci che fanno comprendere in che modo unire diritto all'economia, diritto al lavoro e coesione sociale. Ma ora è necessario che il Governo intervenga in aiuto dei comuni in Italia; se il Governo continua con questa lentezza, altro che rilancio: con lo Stato siamo per ora a parole ed elemosina. Se non si fa qualcosa, l'Italia riparte con le luci spente, i rifiuti per terra e senza trasporti pubblici". Così il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, che ha in programma due giorni di incontri con esponenti del Governo a Roma, a Radio Crc. "Nell'incontro in videoconferenza con il Presidente del Consiglio la scorsa settimana - aggiunge - abbiamo fatto comprendere che i Comuni d'Italia non sono una vertenza da seguire, i Sindaci sono il Paese, il Presidente Conte intanto ha compreso e ha preso delle decisioni, come quella che non sono le Regioni a poter governare più su tutto e soprattutto a prendere decisioni per le città. Ora dobbiamo ripartire coesi, uniti e coraggiosi, dobbiamo mettere a posto quello che è previsto dalla Costituzione, e lo si fa restituendo poteri e dando risorse economiche ai Sindaci. Questo però deve accadere in 30 giorni, questo è il tempo che ci siamo dati per poter mettere in atto una serie di misure che mettano al centro le città, il popolo e noi sindaci"

"Con il Presidente De Luca - ha aggiunto - durante il periodo più intenso della pandemia c'è stato un dialogo per garantire la sicurezza dei cittadini. Io cercherò di fare il sindaco fino alla fine, ma solo se me lo permettono, perché, mentre mi affanno, vedo un Presidente della Regione che da un lato vuole ancora chiuderci in casa e dall'altro vuole andare subito a votare. Dov'è la coerenza?".

9:41 - Il Policlinico Federico II potenzia la telemedicina

Telemedicina e relativi percorsi amministrativi (prenotazione, pagamento tickets) e clinico-assistenziali potenziati. Il Polcincilino Federico II di Napoli risponde così alla necessità di garantire asssistenza ai pazienti in modo da garantire la salute di tutti e il rispetto delle misure per il contenimento del Covid-19.

7:47 - Un nuovo caso ieri in Campania su 1.147 tamponi effettuati

Un unico caso positivo al Coronavirus scoperto ieri in Campania su 1.147 tamponi esaminati. Il totale complessivo dei positivi in regione - informa l'Unità di crisi - sale così a 4.822 su 210.001 tamponi eseguiti dall'inizio della pandemia.

7:41 - Tremila viaggiatori controllati ieri in Campania

Ieri sono stati effettuati oltre tremila controlli alle stazioni ferroviarie in relazione ai passeggeri su treni che effettuano collegamenti interregionali, all'aeroporto e alle stazioni portuali. A nessun viaggiatore è stata riscontrata una temperatura pari o superiore a 37,5°. Un solo viaggiatore, in arrivo alla stazione di Caserta, è risultato positivo a test rapido ed è stato sottoposto a tampone, risultato negativo.