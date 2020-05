Napoli, rapina un'anziana dopo tentativo truffa: fermato da vigilantes

A Napoli, nel quartiere Posillipo, i carabinieri del nucleo radiomobile hanno arrestato per rapina un 20enne napoletano. Il giovane, all’interno di un appartamento, ha dapprima tentato di truffare una 93enne con la tecnica del parente in difficoltà per poi rapinarla dei gioielli. Aveva convinto la donna a farsi consegnare mille euro in contanti per aiutare il nipote in difficoltà ma poi, quando le ha chiesto anche i gioielli, l’anziana ha incominciato a sentire puzza di bruciato ed ha tentennato. Il giovane non si è accontentato e, bloccando la donna, le ha tolto la pochette contente i gioielli per poi darsi alla fuga. L'addetto alla guardiania del condominio che, accortosi del giovane in fuga, lo ha bloccato e chiamato il 112. I carabinieri - intervenuti nel parco residenziale - hanno perquisito il ragazzo: rinvenuta e sequestrata l'intera refurtiva che è stata restituita alla vittima.