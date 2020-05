Coronavirus in Campania, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Per dare attuazione e rafforzamento alle misure governative adottate per la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, nel provvedimento viene ordinata la riapertura di alcuni spazi cittadini come l'ippodromo di Agnano, l'ex area Nato, il Real Bosco di Capodimonte, il parco della Villa Floridiana

8:32 - In Campania 10 nuovi casi positivi

Sono 10 i nuovi casi positivi al Coronavirus scoperti ieri in Campania su 4.364 tamponi esaminati. Il totale complessivo dei positivi in regione - informa l'Unità di crisi - sale così a 4.797 su 198.033 tamponi eseguiti dall'inizio della pandemia.

8:27 - Luigi de Magistris firma ordinanza e cambia orari di Vincenzo De Luca

Un'ora e mezza di differenza, due e mezza nei weekend. E la fase 2 nella movida in Campania segna l'ennesima frizione tra il presidente della Regione, Vincenzo De Luca, e il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris. Il primo la sua ordinanza anti assembramento per il popolo della notte l'aveva firmata ieri mattina, vietando la vendita di alcolici d'asporto dopo le 22 e fissando la chiusura dei locali all'una di notte. Il secondo ha firmato ieri sera un'ordinanza che riporta l'orario di apertura di baretti e localini all'epoca pre Coronavirus, cioè alle 2:30 nei feriali e alle 3:30 dal giovedì sera al sabato. Per dare attuazione e rafforzamento alle misure governative adottate per la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, nel provvedimento viene ordinata la riapertura di alcuni spazi cittadini come l'ippodromo di Agnano, l'ex area Nato, il Real Bosco di Capodimonte, il parco della Villa Floridiana, "prospettando l'apertura di ulteriori luoghi che saranno individuati successivamente".

8:19 - Napoli, progetto per le spiagge cittadine

Approvata ieri, su proposta dell'assessora al Mare Francesca Menna, la delibera "Napoli riparte anche dal mare", che comprende tutte le misure che verranno adottate per consentire ai cittadini napoletani di poter usufruire del diritto al mare. "Sono stati disegnati i cartelloni - spiega Menna - che l'Autorità portuale provvederà a stampare e a consegnarci, in cui si danno informazioni sui comportamenti da seguire, ma anche con la grafica delle misurazioni degli spazi degli arenili per osservare il rispetto del distanziamento fisico tra i cittadini previsto dalle norme in vigore. Si indiranno manifestazioni d'interesse per chiedere alle associazioni cittadine di supportarci nel controllo e nella gestione degli arenili. È previsto anche l'allestimento di docce esterne e servizi igienici nell'arenile di San Giovanni".