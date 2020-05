Benevento, cade dal balcone mentre ripara la tenda: morto un 60enne

Tragedia quest’oggi a Benevento, dove un uomo di 60 anni è morto dopo essere precipitato dal terzo piano dello stabile di via Iandoli in cui viveva. La vittima stava sistemando la tenda sul balcone di casa quando, per cause ancora da chiarire, è caduto. Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118, che hanno trasportato d’urgenza l’uomo all'ospedale "San Pio" dove però è deceduto dopo poco il suo arrivo.