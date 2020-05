Coronavirus in Campania, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

In Campania divieto di vendita con asporto di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, dopo le 22 da parte degli esercizi commerciali (compresi bar, chioschi, pizzerie, ristoranti, pub, vinerie, supermercati) e con distributori automatici; dalle 22 alle 6 divieto di consumo di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico, compresi parchi comunali e ville. Sono alcuni dei contenuti dell'ordinanza 53 firmata dal governatore, Vincenzo De Luca, con ulteriori misure anti Covid-19.

8:26 - Alcolici, stop vendita con asporto dopo le 22

In Campania divieto di vendita con asporto di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, dopo le 22 da parte degli esercizi commerciali (compresi bar, chioschi, pizzerie, ristoranti, pub, vinerie, supermercati) e con distributori automatici; dalle 22 alle 6 divieto di consumo di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico, compresi parchi comunali e ville. Sono alcuni dei contenuti dell'ordinanza 53 firmata dal governatore, Vincenzo De Luca, con ulteriori misure anti Covid-19. E ciò, dice una nota dell'Unità di crisi, dopo "le problematiche registrate nello scorso fine settimana e agli incontri avuti con le Camere di Commercio". Per bar, 'baretti', vinerie, gelaterie, pasticcerie, chioschi e esercizi di somministrazione ambulante di bibite resta consentita la facoltà di apertura a partire dalle cinque ed è disposto l'obbligo di chiusura entro l'una, con obbligo di somministrazione al banco o ai tavoli a partire dalle 22. Nessuna limitazione nell'orario di chiusura per ristoranti, pub e pizzerie.

7:34 - In Campania 10positivi su 4.601 tamponi

I pazienti risultati positivi ieri al Coronavirus sono 10 su 4.601 tamponi esaminati. Totale complessivo dei positivi in Campania è di 4.787 su 193.669 effettuati. Sono i dati comunicati dall'Unità di Crisi della Regione.

7:27 - Fermato a imbarco per Ischia, tampone negativo

L'ASL Napoli 2 ha reso noto che la persona trovata positiva a Pozzuoli, nel corso dei controlli effettuati agli imbarchi per Ischia, è risultata non affetta da Coronavirus. Il viaggiatore, campano ma proveniente da fuori regione, era risultato positivo al test rapido che rileva gli anticorpi; ricoverato quindi all'ospedale La Schiana è stato sottoposto a tampone orofaringeo che ha evidenziato la negatività del paziente.