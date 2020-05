Napoli, spara contro casa sbagliata per carico di sigarette: arrestato

Sarebbe riconducibile al pagamento di un debito, 10mila euro per un carico di sigarette di contrabbando, l'attentato a colpi d'arma da fuoco ai danni di una incolpevole coppia di anziani di Casandrino, in provincia di Napoli, per i quali quella appena passata è stata una notte di terrore. L'abitazione dei due anziani è stata presa di mira da un 71enne, identificato grazie ai sistemi di videosorveglianza e anche grazie a dei testimoni, il quale per rivendicare il denaro che gli doveva il nipote della coppia, che abita nell'appartamento accanto, ha sparato due colpi, fortunatamente senza provocare feriti. Un'ogiva è stata trovata dai carabinieri nella camera da letto, l'altra conficcata in un infisso. A casa dell'uomo, che è stato portato in carcere, è stata trovata una pistola Browning semiautomatica calibro 7,65 con matricola abrasa. Era nascosta nello sgabuzzino. Nel caricatore c'erano ancora 3 colpi. Sull'arma saranno eseguiti degli accertamenti balistici.