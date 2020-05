Furti in abitazione tra Caserta e Benevento: sgominata banda

Avrebbero commesso nel 2018 numerosi furti in abitazione tra le province di Caserta e Benevento, e in una circostanza ebbero anche un conflitto a fuoco con i poliziotti che li inseguivano. È questa l’accusa a carico di quattro cittadini albanesi contenuta nell'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, che ha disposto il carcere per i componenti del gruppo, uno dei quali irreperibile perché rientrato in Albania. Gli altri tre sono stati invece raggiunti dal provvedimento nelle strutture carcerarie in cui sono detenuti dall'agosto 2018.

L’arresto

Nella notte tra il 22 e il 23 agosto di due anni fa, i poliziotti della sezione antirapina della Mobile casertana intercettarono l'auto con a bordo i quattro malviventi, che avevano appena consumato un furto in un'abitazione di Castelvenere (Benevento), dove avevano prelevato due casseforti con all'interno gioielli e una pistola P38, smontandole dal muro della casa. Ci fu un inseguimento con la volante dei poliziotti; le due vetture si speronarono, quella dei banditi finì fuori strada. Ci fu anche un conflitto a fuoco durante il quale uno dei ladri restò lievemente ferito. Alla fine i quattro furono arrestati. I poliziotti si recarono poi nel covo della banda, a Caivano (Napoli), dove recuperarono parecchi gioielli, ma anche bottiglie di vino, champagne. Nel corso delle successive indagini è emerso che i quattro sarebbero responsabili anche di furti commessi nella città di Caserta.