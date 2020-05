Coronavirus Napoli, De Magistris: “Ridare centralità ai Comuni”. VIDEO

Così il sindaco del capoluogo campano a Sky Tg24: “Entro giovedì emetterò delle ordinanze, per venerdì delle delibere. Nella Fase 1 noi sindaci abbiamo fatto un passo indietro, ma l’Italia, senza di noi, non si ricostruisce”

Il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, ai microfoni di Sky Tg24 ha parlato della centralità dei Comuni nel momento cruciale della Fase 2 dell'emergenza Coronavirus (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI – LA SITUAZIONE IN CAMPANIA). Ha inoltre affermato che alla luce di questa situazione, emetterà delle ordinanze inerenti all’occupazione di suolo pubblico gratuito per le attività, all’apertura di tutti gli spazi all’aperto, “anche di sera e di notte possibilimente” e il via libera della vendita di ambulanti e commercianti all’interno dei parchi.

De Magistris: “Ai primi cittadini il destino della propria terra”

A proposito della chiusura dei locali e delle attività alle 23, il primo cittadino ha commentato: “Il lockdown è finito, l’emergenza sanitaria c’è ancora. La salute la si tutela responsabilizzando le persone e utilizzando di più gli spazi della città. Se chiudi gli spazi, stai provocando gli assembramenti. Devono dare ai sindaci la possibilità di decidere loro il destino della propria terra”. Ha poi aggiunto: “Nella Fase 1 abbiamo convenuto tutti che bisognava stare a casa. Chiudere alle 23 è una cosa che non sta in cielo e in terra. Il Governo sta facendo un errore politico clamoroso: lasciare i sindaci senza potere, senza soldi”.

“Senza sindaci non si ricostruisce l’Italia”

Sulle ordinanze che saranno emesse, De Magistris ha commentato: “Vediamole innanzitutto. Entro giovedì le ordinanze ed entro venerdì le delibere. Sono un giurista, conosco la Costituzione, e finora chi l’ha violata sono stati il Governo e le Regioni. Sabato ci siamo sentiti con tutti i sindaci e abbiamo convenuto di scrivere una lettera al Presidente del Consiglio, con la quale affermare che i sindaci hanno bisogno di risorse economiche e avere i poteri che la Costituzione gli assegna. Nella Fase 1 abbiamo fatto un passo indietro, ma l’Italia, senza sindaci non si ricostruisce”.

I rapporti con De Luca

In merito ai rapporti con il governatore della Regione Campania, De Magistris ha affermato: “Ci siamo visti l’altro giorno, incontro molto proficuo. Insieme si può lavorare per promuovere i nostri territori, affrontare un’epidemia sociale ed economica e scongiurare il contagio criminale. Il Sud ha dimostrato di essere responsabile. Le persone che sono state a casa sono i veri soldati della vittoria, sinora, rispetto allo tsunami che a Napoli non c’è stato”.