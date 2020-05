Accoltellato nel Napoletano, 17enne muore in ospedale

Un 17enne è morto la scorsa notte all’ospedale di Castellammare di Stabia, dove era giunto con ferite da punta e taglio al torace e all’inguine. Le sue condizioni erano apparse subito gravissime e a nulla è valso l'intervento dei sanitari per soccorrerlo: il giovane è deceduto poco dopo il suo arrivo al San Leonardo.

Insieme a lui è stato ricoverato un 30enne, anch’egli ferito, che è stato sottoposto a un'operazione. Non sarebbe in pericolo di vita. Sulla vicenda sta indagando la Polizia di Stato, coordinata dalla Direzione Distrettuale antimafia di Napoli. Stando alle prime informazioni, la vittima avrebbe parenti ritenuti appartenenti alla criminalità organizzata. Non è ancora chiara la dinamica dell'accaduto.