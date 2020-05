Coronavirus in Campania, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Da venerdì ci sarà la riapertura delle aree mercatali non più soltanto per gli alimentari. I Comuni dovranno predisporre i dispositivi di sicurezza nei mercati stessi

8:27 - Fase 2 anche per mercato falso, sequestrate mascherine bimbi

Sono 2.600 le mascherine protettive per bambini sequestrate dalla guardia di finanza di Napoli che hanno scoperto nel corso di due distinti interventi, oltre 60mila articoli contraffatti. Un'operazione che, secondo le Fiamme gialle, testimonia come sia iniziata una fase 2 anche per il mercato del falso.

7:29 - Ieri nuovi casi in Campania

Sono nove i nuovi casi positivi al coronavirus registrati in Campania su 5.078 tamponi eseguiti ieri. Lo rende noto l'Unità di crisi della Regione. Il totale complessivo dei positivi in Campania si attesta così a 4.723 su 155.842 tamponi esaminati dall'inizio della pandemia.

7:22 - In Campania da oggi aperti ristoranti e pizzerie senza limiti di orario

Da oggi in Campania ci sarà la riapertura di ristoranti e pizzerie senza limiti di orario; l'orario di chiusura dei locali dove si svolge la cosiddetta movida, e in particolare bar, 'baretti', vinerie, gelaterie, pasticcerie, chioschi ed esercizi di somministrazione ambulante di bibite, resta fissato inderogabilmente alle ore 23. Lo si apprende dalla Regione. Invece, da venerdì ci sarà la riapertura delle aree mercatali non più soltanto per gli alimentari. I Comuni dovranno predisporre i dispositivi di sicurezza nei mercati stessi. Da venerdì riprenderanno le attività delle autoscuole. Gli orari saranno soggetti a periodica valutazione in relazione alla situazione epidemiologica e al rispetto delle misure di sicurezza.