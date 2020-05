Agguato nel Sannio, ferito proprietario di autodemolizioni

Sconosciuti hanno esploso alcuni colpi d'arma da fuoco contro un uomo 46 anni. La vittima, trasportata dai sanitari del 118 presso il locale ospedale, è stata ferita alla spalla e non sarebbe in pericolo di vita

Agguato a uno dei proprietari di una nota officina di demolizioni auto di Sant'Agata dei Goti, in provincia di Benevento. Da quanto appreso, sconosciuti hanno esploso alcuni colpi d'arma da fuoco contro un uomo 46 anni. La vittima, trasportata dai sanitari del 118 presso il locale ospedale, è stata ferita alla spalla e non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri.