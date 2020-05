Coronavirus Napoli, clan camorra fa affari con l'emergenza: 5 arresti

Cinque arresti in carcere, tra i destinatari anche il boss Antonio Mennetta, due obblighi di dimora e di divieto di esercizio di impresa, e un sequestro di beni per oltre 10 milioni di euro rappresentano il bilancio di un'indagine della guardia di finanza di Napoli. Secondo gli investigatori, l'espansione commerciale delle imprese riferibili al clan Vinella-Grassi "risulta proiettata anche nei settori d'impresa collegati all'emergenza sanitaria da Covid-19, risultando l'acquisizione di incarichi nel campo della sanificazione dei locali".

Le indagini e le accuse

Il gip partenopeo contesta agli indagati ipotesi di reato che vanno dall'associazione per delinquere di stampo mafioso, all'estorsione, illecita concorrenza, intestazione fittizia di beni, riciclaggio e reimpiego di proventi illeciti. Sequestrati undici società, diversi immobili, svariati automezzi ed un'imbarcazione. I beni, sulla base degli elementi finora raccolti dagli investigatori, risulterebbero direttamente o indirettamente collegati ad attività delittuose.

L'ascesa la potere del clan Vanella-Grassi

Le indagini hanno riguardato alcuni affiliati di spicco del clan noto come gruppo della Vanella-Grassi storicamente attivo nell'area nord di Napoli prima satellite della cosca Di Lauro, quindi confluito nel cartello scissionista degli Amato-Pagano, sino a diventare autonomo e potente dopo la faida del 2012-13 che ne ha segnato la vittoriosa contrapposizione agli Abete-Notturno-Abbinante. Antonio Mennetta, capo dell'organizzazione, già al regime detentivo del 41bis, ha mantenuto saldo il controllo dellorganizzazione e delle sue strategie di reinvestimento dei profitti delle relative attività delinquenziali in società soprattutto (ma non solo) nel settore della vigilanza privata e in quello immobiliare. Ma l'espansione commerciale delle imprese riferibili al clan Vinella-Grassi "risulta proiettata anche nei settori d'impresa collegati all'emergenza sanitaria da Covid-19, risultando l'acquisizione di incarichi nel campo della sanificazione dei locali", spiegano gli inquirenti.