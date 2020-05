Turista scippato del Rolex a Pompei, un arresto a Napoli

In manette un 37enne che avevano rubato il Rolex a un turista nei pressi dell'ingresso Porta Marina Inferiore degli Scavi, provocando alla vittima, che teneva per mano i suoi figli, la frattura del dito di un piede e diverse escoriazioni

Un uomo di 37 anni, F.R., è stato arrestato dai carabinieri in servizio negli Scavi Archeologici di Pompei. Con un complice aveva scippato il Rolex a un turista nei pressi dell'ingresso Porta Marina Inferiore degli Scavi, provocando alla vittima, che teneva per mano i suoi figli, la frattura del dito di un piede e diverse escoriazioni.

La vicenda

Rapinatore e complice avevano adocchiato l'uomo e la sua famiglia a Napoli, mentre si accingevano a prendere un taxi. Da lì, l'hanno seguita, ognuno in sella a una moto, fino a Pompei, per poi entrare in azione davanti all'ingresso degli Scavi strappandogli dal polso l'orologio di pregio, un Rolex 5508 antico, del valore di circa 25mila euro.

Caccia al complice

Già qualche ora dopo i militari erano riusciti a individuare una delle due moto, nel Rione Sanità di Napoli, a pochi metri dall'abitazione dove il 37enne vive con la sua famiglia. Ed è stato individuato grazie all'analisi di filmati e immagini, all'incrocio dei dati acquisiti mediante lo studio dei tabulati telefonici, al confronto di file multimediali contenuti in un cellulare sequestrato e ai particolari antropo-somatici eseguiti dal Reparto Speciale "Racis" carabinieri di Roma. I militari sono ora sulle tracce del complice.