Rifiuti sversati nel terreno, sequestrata area nel Salernitano

Una sorta di "lago" artificiale di liquami sversati nel terreno in maniera illegale. Questa è stata la scoperta fatta dai carabinieri, che a Serre - nel comune di Castelcivita in provincia di Salerno - avevano notato un'area di colore anomalo all'interno di una più ampia zona rurale. Un sopralluogo ha permesso si individuare un accumulo di liquami e reflui zootecnici, un lagone con annesso scivolo di riempimento, di dimensioni significative, forma circolare, diametro di circa 15 metri, e altezza di circa due metri. In pratica, una potenziale fonte di inquinamento del terreno e delle falde sottostanti.

Il sequestro

Il proprietario era sprovvisto dei titoli autorizzativi alla realizzazione dell'opera. L'intera area è stata sequestrata e l'uomo è stato denunciato per la realizzazione di opere abusive e per smaltimento illecito di rifiuti.