Racket, operazione della polizia nel Napoletano: numerosi indagati

Una vasta operazione della polizia, alle prime ore dell'alba in provincia di Napoli, ha portato all'esecuzione di due ordinanze di custodia cautelare. I destinatari sono numerosi indagati a vario titolo, per plurimi episodi di estorsione commessi con l'aggravante del metodo mafioso, al fine di agevolare clan camorristici operanti per lo più nei comuni di Portici e San Giorgio a Cremano.