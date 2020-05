Meteo a Napoli: le previsioni del 14 maggio

La situazione meteo in città

A Napoli nubi sparse alternate a schiarite con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 28°C, la minima di 18°C. I venti saranno deboli al mattino e anche nel pomeriggio. (LE PREVISIONI IN ITALIA) https://tg24.sky.it/meteo

La situazione nel resto della Campania

L'anticiclone africano protegge e riscalda le regioni, garantendo inoltre un tempo soleggiato con il cielo che si mostrerà sereno o poco nuvoloso, salvo temporanei annuvolamenti. Venti deboli di Scirocco. Valori massimi vicini ai 30°C e in alcune zone anche oltre.

Campi Flegrei e Golfo di Napoli

Nubi e schiarite sui Campi Flegrei - Golfo di Napoli. Vento da SSE con intensità di 18 km/h. Raffiche fino a 32 km/h. Temperature minime comprese tra 16 e 21 °C e massime comprese tra 26 e 30 °C. Zero termico a 4200 metri.

Beneventano e Basso Sannio

Nubi di passaggio sul Basso Sannio e nel Beneventano. Vento da Sud-Ovest con intensità di 26 km/h. Raffiche fino a 39 km/h. Temperature minime comprese tra 17 e 20 °C e massime comprese tra 27 e 31 °C. Zero termico a 4250 metri.

La qualità dell’aria in Campania

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 15,9 µg/m³.