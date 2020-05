Coronavirus in Campania, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Il totale dei positivi in regione sale così a 4.639 mentre i tamponi eseguiti in Campania sono in tutto 127.938. Sono i dati diffusi dall'Unità di Crisi della Regione Campania

Sono nove le persone risultate positive ieri in Campania al Coronavirus sulle 3.568 sottoposte a tampone. Il totale dei positivi in regione sale così a 4.639 mentre i tamponi eseguiti in Campania sono in tutto 127.938. Sono i dati diffusi dall'Unità di Crisi della Regione Campania.

7:40 - Pompei, c'è la data della riapertura: è il 26 maggio

Gli Scavi di Pompei riapriranno il prossimo 26 maggio. È la data definita per il Parco Archeologico che si prepara a riaccogliere i turisti con un percorso limitato "sperimentale" che sarà proposto anche con un biglietto ridotto. Il Parco aveva chiuso ai visitatori lo scorso 8 marzo, in seguito all'emergenza Coronavirus.

7:29 - Nessun positivo a tampone su 923 rientri in Campania

L'Unità di Crisi della Regione Campania rende noto che, nella giornata di ieri, nell'ambito dei controlli effettuati presso le stazioni ferroviarie della Campania, nei posti di sorveglianza ai caselli autostradali, all'aeroporto di Capodichino, in alcuni luoghi nevralgici del territorio come i terminal bus, sono stati registrati 923 viaggiatori provenienti da fuori regione. Il numero include anche anche le registrazioni di rientri con auto a noleggio (42). Tutte le persone controllate presso le stazioni, l'aeroporto, ai caselli autostradali e negli altri punti del territorio sono state sottoposte a misurazione della temperatura. A un solo viaggiatore è stata registrata una temperatura pari o superiore a 37.5°C, alla stazione Fs di Salerno. Sulla base delle valutazioni mediche, fatte dal personale sanitario al momento dei controlli, le Asl hanno sottoposto a test rapido ed eventualmente a tampone naso-faringeo, alcune persone. In particolare, 125 viaggiatori sono stati sottoposti a test rapido, quattro sono risultati positivi (due al casello autostradale di Grottaminarda, uno alla stazione Fs di Aversa e uno all'uscita di Caserta Sud); cinque persone sono state sottoposte a tampone, risultati tutti negativi.