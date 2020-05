Napoli, sequestrata una tonnellata di sigarette di contrabbando

Sono state scoperte dai carbinieri nel quartiere Ponticelli in un container che conteneva 5.200 stecche per un valore complessivo, al dettaglio, di circa 200.000 euro

I carabinieri di Napoli hanno effettuato un maxi sequestro di sigarette di contrabbando. Oltre una tonnellata di "bionde" sono state scoperte dai militari nel quartiere Ponticelli in un container che conteneva 5.200 stecche per un valore complessivo, al dettaglio, di circa 200.000 euro.

Il sequestro

Al container i carabinieri sono giunti dopo avere fermato un 43enne, poi arrestato, sulla cui auto sono stati trovati 400 stecche di sigarette per un peso totale di 80 chili. Ripercorrendo la strada fatta dall'uomo, i militari sono arrivati al container, parcheggiato in una rimessa per autoarticolati. Sigarette, auto e container sono stati sottoposti a sequestro. L'uomo è stato condotto nel carcere napoletano di Poggioreale.