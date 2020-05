Torre Annunziata, sequestro beni per 400mila euro a spacciatore

In provincia di Napoli, a Torre Annunziata, la guardia di finanza ha sequestrato beni per un valore di circa 400mila euro sequestrati a uno spacciatore. Destinatario del provvedimento un pregiudicato di 40 anni, F.G., noto alle forze dell'ordine per la sua attività illecita di spaccio di sostanze stupefacenti presso le discoteche della costiera amalfitana e nell'hinterland oplontino. Sequestrato denaro per oltre 106mila euro depositato su due conti correnti e un appartamento di pregio, che si affaccia sul lungomare della città vesuviana con vista sul golfo di Napoli (con annesso garage), per un valore di circa 280mila euro.