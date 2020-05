Coronavirus in Campania, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Sono 19 i nuovi positivi al Covid rilevati ieri in Campania su 2.211 tamponi eseguiti. Il totale complessivo dei contagi sale così a 4.621 su 121.253 realizzati dall'inizio della pandemia. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI)

9:28 - A Poggioreale saranno detenuti a sanificare carcere

Saranno i detenuti "di buona condotta", opportunamente preparati, a sanificare gli ambienti di lavoro del carcere di Napoli Poggioreale, istituto penitenziario tra i più grandi d'Europa. Lo rende noto Luigi Castaldo, vice segretario regionale del sindacato Osapp. L'iniziativa prenderà il via a breve, su decisione del direttore Carlo Berdini e del dirigente medico Vincenzo Irollo. I detenuti, protagonisti di un recupero educativo, saranno dotati di idonea attrezzatura e le operazioni più complesse, così come è avvenuto finora, saranno eseguite da ditte esterne specializzate. Inoltre, sarà regolarizzata la distribuzione dei dispositivi protezione individuale e aggiornato il protocollo di sicurezza locale in funzione alle nuove disposizioni dipartimentali inerenti la Fase 2 della lotta al Coronavirus.

7:49 - Controlli aziende nel Napoletano, sanzioni per 122mila euro

Cinquanta aziende distribuite a Napoli e in provincia sono state controllate dai carabinieri. Sono state fatte contravvenzioni per un ammontare complessivo di 122mila euro. L'obiettivo dei militari è stato quello di verificare il rispetto delle misure di precauzione imposte dal governo per il contenimento del contagio da Covid-19: sono state 17 le imprese per le quali sono scattate le contravvenzioni per un totale di 122mila euro.

7:36 - In Campania 19 nuovi positivi su 2.211 tamponi

Sono 19 i nuovi positivi al Covid rilevati ieri in Campania su 2.211 tamponi eseguiti. Il totale complessivo dei contagi sale così a 4.621 su 121.253 realizzati dall'inizio della pandemia.



7:31 - In Campania registrati 1.051 viaggiatori da fuori regione

L'Unità di Crisi della Regione rende noto che ieri, nell'ambito dei controlli effettuati presso le stazioni ferroviarie della Campania, nei posti di sorveglianza ai caselli autostradali, all'aeroporto di Capodichino, in alcuni luoghi nevralgici del territorio come i terminal bus, sono stati registrati 1.051 viaggiatori provenienti da fuori regione. Il numero include anche anche le registrazioni di rientri con auto a noleggio (57). Tutte le persone controllate presso le stazioni, l'aeroporto, ai caselli autostradali e negli altri punti del territorio sono state sottoposte a misurazione della temperatura. Due viaggiatori avevano una temperatura pari o superiore a 37.5°C. Sulla base delle valutazioni mediche, fatte dal personale sanitario al momento dei controlli, le Asl hanno sottoposto a test rapido ed eventualmente a tampone naso-faringeo, alcune persone. In particolare, 87 viaggiatori sono stati sottoposti a test rapido, due sono risultati positivi e sono stati quindi sottoposti a tampone, risultati negativi.

7:24 - Guariti diAriano Irpino tra donatori di plasma



Dopo il via libera del Comitato etico dell'Azienda Ospedaliera dei Colli e dell'Azienda Universitaria Vanvitelli alla sperimentazione per il trattamento delle polmoniti da Covid -9 con il plasma iperimmune presso l'ospedale Cotugno, è stato sottoscritto un accordo con la Asl di Avellino che prevede il reclutamento, tra i donatori, di alcuni cittadini guariti provenienti dalla ex zona rossa di Ariano Irpino.