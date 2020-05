Coronavirus in Campania, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Il totale complessivo dei positivi è di 4.602 mentre il totale dei tamponi esaminati è di 119.042. Intanto, al via oggi i test sierologici nella Procura della Repubblica di Napoli

I pazienti risultati positivi nella giornata di ieri sono stati 14 a fronte di 4.223 tamponi esaminati. Il totale complessivo dei positivi in Campania è di 4.602 mentre il totale dei tamponi esaminati è di 119.042. Intanto, al via oggi i test sierologici nella Procura della Repubblica di Napoli: saranno sottoposti alle analisi i magistrati, il personale amministrativo e le forze dell'ordine. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI)

Al via oggi i test sierologici nella Procura della Repubblica di Napoli: saranno sottoposti alle analisi i magistrati, il personale amministrativo e le forze dell'ordine. I test dovrebbero essere completati in circa tre-quattro giorni.

L'Unità di Crisi della Regione Campania rende noto che, nella giornata di ieri, nell’ambito dei controlli effettuati presso le stazioni ferroviarie della Campania, nei posti di sorveglianza ai caselli autostradali, all'aeroporto di Capodichino, in alcuni luoghi nevralgici del territorio come i terminal bus, sono stati registrati 1.171 viaggiatori provenienti da fuori regione. In particolare, 174 viaggiatori sono stati sottoposti a test rapido e uno solo è risultato positivo ed è stato quindi sottoposto a tampone, risultato negativo.