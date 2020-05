Assalto a portavalori nel Casertano, feriti un agente e una guardia

Un furgone portavalori è stato preso d’assalto questa mattina nei pressi della filiale Bnl di viale Kennedy ad Aversa, nel Casertano, da almeno tre banditi, armati di Kalashnikov secondo quanto riferito da alcuni testimoni. Nell’agguato sono rimasti feriti una guardia giurata di un istituto di vigilanza privata e un sovrintendente della Polizia Ferroviaria, in fila per un’operazione bancaria, intervenuto per portare aiuto al vigilante.

La possibile dinamica

Secondo i primi accertamenti eseguiti dalle forze dell’ordine, che stanno ricostruendo la dinamica dell’accaduto, i rapinatori sarebbero entrati in azione all'arrivo del furgone portavalori, non appena la guardia è scesa con il plico contenente il denaro. I malviventi l’hanno quindi minacciata, sottraendogli la pistola di ordinanza e impossessandosi del plico. Il vigilante ha però reagito, così come il poliziotto in fila fuori dalla filiale, ma i banditi hanno aperto il fuoco, ferendo entrambi. Poi si sono dati alla fuga, forse a bordo di un’auto.