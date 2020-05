Napoli, aggredisce dipendente Asia con un bastone: denunciato 20enne

Il giovane, a bordo della sua auto, non intendeva attendere il termine delle operazioni di raccolta dei rifiuti e ha colpito prima alle gambe il dipendente con un bastone e poi ha distrutto il finestrino dell'autocompattatore

Un ragazzo di 20 anni è stato denunciato a Napoli per interruzione di servizio pubblico o di pubblica necessità, oltre che per lesioni e danneggiamento. È accusato di aver aggredito con un bastone un dipendente della società Asia, azienda per l'igiene urbana, che era impegnato nel servizio di raccolta rifiuti.

L'aggressione

L'aggressione è avvenuta, secondo quanto ricostruito dai carabinieri, quando il ragazzo si è accorto dell'interruzione momentanea del traffico a causa della raccolta dei rifiuti. Il giovane, a bordo della sua auto, non intendeva attendere il termine delle operazioni e, brandendo un bastone che aveva con sé, ha colpito prima alle gambe il dipendente Asia per poi distruggere, prima di allontanarsi, il finestrino dell'autocompattatore. La vittima, trasportata al San Giovanni Bosco, se la caverà con sette giorni di prognosi. I carabinieri, avviate le indagini, hanno individuato l'uomo. Sequestrato anche il bastone.