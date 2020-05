Ischia, sversavano liquami sulla spiaggia e in mare: denunciati

Sversavano liquami in mare e sulla spiaggia della baia Cartaromana, uno delle zone più belle di Ischia, ma sono stati denunciati in seguito alla segnalazione di un cittadino alla Capitaneria di Porto dell’isola. A darne notizia è stato il ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, che sul proprio profilo Facebook ha pubblicato il video da cui sono partite le indagini. "Un altro scarico abusivo sulle spiagge di Ischia. Li abbiamo presi!", scrive il ministro. E aggiunge: “Le persone che hanno fatto questo sono state identificate. Un lavoro congiunto tra Capitaneria e i cittadini che ci hanno segnalato tutto questo. Ed è proprio grazie a loro che si possono preservare e tutelare le bellezze naturalistiche come queste di Ischia. L'allentamento del lockdown - sottolinea - non deve coincidere con l'allentamento della tutela ambientale. Non possiamo permettere che queste persone distruggano il nostro Pianeta”, conclude il ministro Costa.