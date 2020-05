Armi e droga in casa, coniugi arrestati nel Casertano

I carabinieri hanno trovato e sequestrato una pistola Colt calibro 38 con quattro proiettili, due panetti di hashish per un peso di circa 80 grammi, 5 telefoni cellulari e 480 euro in contanti

Avevano in casa droga, una pistola e diversi cellulari per comunicare con i clienti riducendo il rischio di essere intercettati, ma i carabinieri li hanno scoperti, arrestandoli. In manette sono finiti due giovani coniugi di Aversa (Caserta), lui di 33 anni, lei di 28. La ragazza, quando ha visto i carabinieri pronti all'irruzione ha provato a disfarsi dell'arma e dello stupefacente, gettandoli dal balcone, ma i militari, che avevano circondato l'edificio, li hanno recuperati. Era da giorni che i militari della Compagnia di Marcianise tenevano la coppia sotto osservazione, dopo aver notato un via vai continuo di persone. Il blitz ha permesso ai militari di trovare e sequestrare una pistola Colt calibro 38 con quattro proiettili, due panetti di hashish per un peso di circa 80 grammi, 5 telefoni cellulari di varie marche e 480 euro in contanti.